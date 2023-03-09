UBS отозвал иск к ПриватБанку по поводу национализации

Международный инвестиционный банк UBS AG отозвал иск против ПриватБанка по поводу его национализации. Об этом стало известно в среду во время заседания Хозяйственного суда Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка, сообщила пресс-служба украинского банка.

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UBS был одним из истцов, которые вместе с Shakoor Capital потребовали признать незаконной техническую процедуру национализации ПриватБанка bail-in. В частности речь шла о договоре о приобретении акций, заключенном между ПриватБанком и UK SPV 20 декабря 2016 года, которым обязательства банка перед компанией были обменены на акции допэмиссии.

В сентябре 2022 года Лондонский международный арбитраж отклонил требования держателей облигаций на $1 млрд, после чего они предприняли попытки вернуть деньги через суды в Украине.

"Инициировав дело в украинском суде, владельцы облигаций по сути пытаются "обойти" решение Лондонского арбитража", – объяснял ранее ПриватБанк.

В феврале Хозяйственный суд Киева отказал в рассмотрении двух аналогичных исков от JP Morgan и Pala Assets россиянина Владимира Йориха.

UBS не стал ждать, пока суд откажет в рассмотрении его иска, и сам отозвал его.

15 февраля Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам.

Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

Андрій Водяний

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