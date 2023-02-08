Наличные доллар и евро в банках подешевели

В среду, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7 коп. и составил 39,68 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 40,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 39,9 грн. Для продажи минимальный курс 39,85 грн, максимальный – 40,75 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро свалился на 29 коп. и составил 42,11 грн. Средний курс продаж опустился на 25 коп. до 43,14 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,5 грн, максимальный – 42,7 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 43,9 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.