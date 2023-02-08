Война РФ против Украины одна из главных причин мировой инфляции — Байден

Пандемия COVID-19 и война, развязанная Россией против Украины, — главные причины глобальной инфляции. Об этом сказал во время ежегодного послания в Конгрессе президент США Джо Байден.

"Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия непосредственно нарушила цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина против Украины привела к перебоям в снабжении энергией и продовольствием, заблокировала вывоз зерна из Украины", — отметил он.

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США прилагают значительные усилия, чтобы преодолеть эту проблему — и как первая экономика мира достигли лучших результатов, чем другие страны, подчеркнул глава Белого дома.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле", — добавил президент США.

6 декабря главный экономист Европейского центробанка заявил, что инфляция в еврозоне близка к пику.

В конце января НБУ дал прогноз инфляции в Украине на три года. Он ожидает ее замедления до 18,7% в этом году и 10,4% – в следующем. В 2025 году индекс потребительских цен может вернуться к однозначному уровню – 6,7%.

Наталія Софієнко

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