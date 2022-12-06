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Инфляция в еврозоне близка к пику – главный экономист Европейского центробанка

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 11:46
Инфляция в еврозоне близка к пику – главный экономист Европейского центробанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню, заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипп Лейн.

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"Пока рано делать вывод, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику. Но наступил ли пик уже, или он наступит в начале 2023 года, до сих пор неизвестно. Основная неопределенность заключается в том, что мы наблюдаем большую волатильность цен на газ. В некоторых странах потребительские цены сильно изменились, а в других, например, некоторые коммунальные компании еще не завершили повышения цен", – сказал Лейн в интервью итальянской газете Milano Finanza.

Он рассчитывает, что весной или летом 2023 года темпы инфляции значительно снизятся, хотя возвращение к целевому уровню до 2% может произойти еще нескоро.

"По завершении первых месяцев, весной или летом, мы, вероятно, увидим серьезное замедление инфляции. Однако для снижения ее темпов до целевого уровня ЕЦБ в 2% потребуется время", — отметил Лейн.

Отвечая на вопрос, может ли инфляция замедлиться до 6-7% в 2023 году, он сказал, что "начальное ослабление в результате роста ставок приведет темпы роста цен примерно к этому уровню", а в дальнейшем замедление продолжится.

"Мы ожидаем, что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, однако мы и так сделали много. Отправная точка теперь другая, учитывая, что ставки уже подняты на 200 базисных пунктов. Мы будем принимать во внимание масштаб того, что уже было сделано", — сказал он.

Андрій Водяний
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еврозона инфляция ЕЦБ
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