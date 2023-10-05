Наличный доллар дешевеет. Курсы валют в банках

В четверг, 5 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1 коп. и составляет 37,44. Курс продаж снизился на 4 коп. до 38,12 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,8 грн, максимальный – 38,8 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составил 39,68 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 40,72 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также