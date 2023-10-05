Готівковий долар дешевшає. Курси валют у банках

У четвер, 5 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 1 коп. і становить 37,44. Курс продажу знизився на 4 коп. до 38,12 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,8 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 5 коп. і склав 39,68 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. до 40,72 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,1 грн, максимальний – 42 грн.

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