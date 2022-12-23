Наличный доллар еще подорожал. Курсы валют в банках
23.12.2022, 11:07
Фото: Unsplash
В пятницу, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 39,74 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. – до 40,37 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,85 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и достиг 41,37 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп. и составил 42,47 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 42,11 грн. Для продажи минимальный курс – 42 грн, максимальный – 43 грн.
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