Наличный доллар еще подорожал. Курсы валют в банках

В пятницу, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 39,74 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. – до 40,37 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,85 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и достиг 41,37 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп. и составил 42,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 42,11 грн. Для продажи минимальный курс – 42 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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