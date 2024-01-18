Наличный доллар продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 14 копеек, курс евро – на 19

Фото: Unsplash

В четверг, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 8 коп. и составляет 37,83 грн. Курс продаж опустился на 14 коп. — до 38,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,3 грн, максимальный – 38,15 грн. Для продажи минимальный курс – 38,4 грн, максимальный – 38,6 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро снизился на 12 коп. и составил 41,2 грн. Курс продажи уменьшился на 19 коп. — до 42,16 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,25 грн, максимальный – 41,8 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, а максимальный – 42,9 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также