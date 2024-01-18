Готівковий долар продовжує дешевшати. Курси валют у банках

Курс долара впав на 14 копійок, курс євро – на 19

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У четвер, 18 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 8 коп. і складає 37,83 грн. Курс продажу опустився на 14 коп. – до 38,47 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,3 грн, максимальний – 38,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,4 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 12 коп. і склав 41,2 грн. Курс продажу зменшився на 19 коп. – до 42,16 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,25 грн, максимальний – 41,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,75 грн, а максимальний – 42,9 грн.

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