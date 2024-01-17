Права ЛГБТІК, науковців, біженців: ЄС назвав умови розморожування 20 млрд євро для Угорщини

Фото: пресслужба Єврокомісії

Європейський союз залишить замороженими 20 млн євро фінансування для Угорщини, доки існує стурбованість щодо прав ЛГБТІК, академічної свободи та прав на притулок у цій країні. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Гроші "залишаться заблокованими, доки Угорщина не виконає всіх необхідних умов", – сказала фон дер Ляєн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

За словами голови Єврокомісії, йдеться про фундаментальні цінності, обіцянку захищати верховенство закону та фінансові інтереси ЄС.

"Я зробила це пріоритетом, і тому Єврокомісія створила щорічні звіти про верховенство права", – заявила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що у травні минулого року Угорщина ухвалила новий закон про реформу правосуддя, який враховує низку рекомендацій ЄС. Закон зміцнює незалежність судової влади та обмежує можливість політичного втручання в судову систему.

"Це було необхідним для того, щоб Угорщина виконала умови для отримання фінансування. Це те, що ми просили – і це те, що виконала Угорщина", – сказала глава Єврокомісії.

Угорщина вже отримала попереднє фінансування в рамках REPowerEU, як і будь-яка інша держава – член ЄС. Це фінансування не підлягає жодним умовам.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини