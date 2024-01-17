Прем'єр Словаччини підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України
Виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років безпосередньо з бюджету Європейського Союзу є порушенням суверенітету блоку, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його позицію підтримав прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, пише Reuters.
"Віддати 50 млрд євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде за квартал", – заявив Орбан.
За його словами, Євросоюз має допомогти Україні у її боротьбі з російським вторгненням, але не відволікаючи ресурси з бюджету блоку. Фінансова допомога має надходити з позабюджетних джерел та не на довгостроковій основі.
Раніше FT писала, що ЄС готує до лютневого саміту запасний план фінансування України на суму до 20 млрд євро. Він полягає у розміщенні облігацій Європейською комісією під гарантії держав-членів.
Для такого механізму не потрібна одноголосна згода всіх 27 країн Євросоюзу, а отже прем'єр Угорщини Віктор Орбан не зможе його заблокувати, як це може статися з чотирирічним планом Ukraine Facility на 50 млрд євро.
Крім "плану Б", є ще й "план В" – це продовження програми макрофінансової допомоги. Вона дозволила Україні отримати 18 млрд євро у 2023 році.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.
- 9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щороку.
- Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.