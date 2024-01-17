Прем'єр Словаччини підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України

Виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років безпосередньо з бюджету ЄС є порушенням суверенітету блоку, заявив Орбан

Прем'єри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан. Фото - EPA

Виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років безпосередньо з бюджету Європейського Союзу є порушенням суверенітету блоку, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його позицію підтримав прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, пише Reuters.

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"Віддати 50 млрд євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде за квартал", – заявив Орбан.

За його словами, Євросоюз має допомогти Україні у її боротьбі з російським вторгненням, але не відволікаючи ресурси з бюджету блоку. Фінансова допомога має надходити з позабюджетних джерел та не на довгостроковій основі.

Пропозицію угорського прем'єра підтримав його словацький колега. Фіцо заявив, що незгода Орбана зі змінами бюджету ЄС "законна".

"Уряд Словаччини підтримає пропозиції, які прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне", – сказав Фіцо.

Раніше FT писала, що ЄС готує до лютневого саміту запасний план фінансування України на суму до 20 млрд євро. Він полягає у розміщенні облігацій Європейською комісією під гарантії держав-членів.

Для такого механізму не потрібна одноголосна згода всіх 27 країн Євросоюзу, а отже прем'єр Угорщини Віктор Орбан не зможе його заблокувати, як це може статися з чотирирічним планом Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Крім "плану Б", є ще й "план В" – це продовження програми макрофінансової допомоги. Вона дозволила Україні отримати 18 млрд євро у 2023 році.