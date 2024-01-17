Премьер Словакии поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины

Выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета ЕС является нарушением суверенитета блока, заявил Орбан

Премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан. Фото - EPA

Выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета Европейского Союза является нарушением суверенитета блока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его позицию поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, пишет Reuters.

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"Отдать 50 млрд евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через квартал", – заявил Орбан.

По его словам, Евросоюз должен помочь Украине в ее борьбе с российским вторжением, но не отвлекая ресурсы из бюджета блока. Финансовая помощь должна поступать из внебюджетных источников и не на долговременной основе.

Предложение венгерского премьера поддержал его словацкий коллега. Фицо заявил, что несогласие Орбана с изменениями бюджета ЕС "законно".

"Правительство Словакии поддержит предложения, которые премьер-министр Венгрии уже выдвинул или выдвинет", – сказал Фицо.

Ранее FT писала, что ЕС готовит к февральскому саммиту запасной план финансирования Украины на сумму до 20 млрд евро. Он заключается в размещении облигаций Европейской комиссией под гарантии государств-членов.

Для такого механизма не нужно единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза, а значит, премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет его заблокировать, как это может случиться с четырехлетним планом Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Помимо "плана Б" есть еще и "план В" – это продолжение программы макрофинансовой помощи. Она позволила Украине получить 18 млрд евро в 2023 году.