Премьер Словакии поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины
Выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета Европейского Союза является нарушением суверенитета блока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его позицию поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, пишет Reuters.
"Отдать 50 млрд евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через квартал", – заявил Орбан.
По его словам, Евросоюз должен помочь Украине в ее борьбе с российским вторжением, но не отвлекая ресурсы из бюджета блока. Финансовая помощь должна поступать из внебюджетных источников и не на долговременной основе.
Ранее FT писала, что ЕС готовит к февральскому саммиту запасной план финансирования Украины на сумму до 20 млрд евро. Он заключается в размещении облигаций Европейской комиссией под гарантии государств-членов.
Для такого механизма не нужно единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза, а значит, премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет его заблокировать, как это может случиться с четырехлетним планом Ukraine Facility на 50 млрд евро.
Помимо "плана Б" есть еще и "план В" – это продолжение программы макрофинансовой помощи. Она позволила Украине получить 18 млрд евро в 2023 году.
- 14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.
- 9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.
- Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.