Права ЛГБТИК, ученых, беженцев: ЕС назвал условия разморозки 20 млрд евро для Венгрии

Деньги останутся заблокированными, пока Венгрия не выполнит все требования ЕС

Фото: пресс-служба Еврокомиссии

Европейский союз оставит замороженными 20 млн евро финансирования для Венгрии до тех пор, пока существует обеспокоенность по поводу прав ЛГБТИК, академической свободы и прав на убежище в этой стране. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте.

Деньги "останутся заблокированными до тех пор, пока Венгрия не выполнит все необходимые условия", — сказала фон дер Ляйен.

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По словам главы Еврокомиссии, речь идет о фундаментальных ценностях, обещании защищать верховенство закона и финансовых интересах ЕС.

"Я сделала это приоритетом, и поэтому Еврокомиссия создала ежегодные отчеты о верховенстве права", — заявила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что в мае прошлого года Венгрия приняла новый закон о реформе правосудия, который учитывает ряд рекомендаций ЕС. Закон укрепляет независимость судебной власти и ограничивает возможность политического вмешательства в судебную систему.

"Это было необходимо для того, чтобы Венгрия выполнила условия для получения финансирования. Это то, что мы просили – и это то, что выполнила Венгрия", — сказала глава Еврокомиссии.

Венгрия уже получила предварительное финансирование в рамках REPowerEU, как и любое другое государство – член ЕС. Это финансирование не подлежит никаким условиям.

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