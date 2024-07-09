Наличный доллар снова превысил 41 грн. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках растут

Фото: Pixabay

Во вторник, 9 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. Курс покупки составляет 40,53 грн, курс продажи – 41,05 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, максимальный – 41,2 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 16 коп. и составляет 43,78 грн. Курс продаж увеличился на 17 коп. до 44,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,95 грн, максимальный – 44,2 грн. Для продажи минимальный курс – 44,44 грн, а максимальный – 45 грн.

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