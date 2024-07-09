Готівковий долар знову перевищив 41 грн. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках ростуть

Фото: Pixabay

У вівторок, 9 липня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 9 коп. Курс купівлі складає 40,53 грн, курс продажу – 41,05 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,9 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,9 грн, максимальний – 41,2 грн.

Середній курс купівлі євро підвищився на 16 коп. і становить 43,78 грн. Курс продажу збільшився на 17 коп. до 44,58 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,95 грн, максимальний – 44,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,44 грн, а максимальний – 45 грн.

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