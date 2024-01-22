Наличный доллар в банках дешевеет

Курсы доллара и евро в банках снова опустились

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В понедельник, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7 коп. и составляет 37,53 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. — до 38,2 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,1 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составил 40,85 грн. Курс продажи упал на 3 коп. — до 41,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, а максимальный – 42 грн.

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