Готівковий долар в банках дешевшає

Курси долара та євро в банках знову опустилися

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У понеділок, 22 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 7 коп. і складає 37,53 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. — до 38,2 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,1 грн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і склав 40,85 грн. Курс продажу зменшився на 3 коп. — до 41,78 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,1 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, а максимальний – 42 грн.

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