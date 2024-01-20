Нацбанк за тиждень скоротив чистий продаж валюти до $530 млн
Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня скоротився до $530,9 млн порівняно з $673,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.
У першій половині цього тижня купівля валюти клієнтами банків зростала з $205,3 млн у понеділок до $239,6 млн у середу.
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Загалом із понеділка гривня зміцнилася на 0,8% або 31 копійку, а порівняно з курсом на початок цього року – на 1,3%, або близько 48 копійок. Курс гривні на кінець тижня становив 37,5268 грн/$1.
На готівковому ринку у п'ятницю гривня зміцнилася на 0,4% – до 38,25 грн/$1, а з понеділка – на 1,6% або 61 копійку.
За підсумками грудня, чистий продаж НБУ зріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні.
- З 3 жовтня Нацбанк України впровадив керовану гнучкість обмінного курсу, що мало посилити стійкість валютного ринку та економіки.