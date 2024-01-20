Нацбанк за неделю сократил чистую продажу валюты до $530 млн

Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $142,37 млн

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $530,9 млн по сравнению с $673,3 млн неделей ранее, свидетельствуют данные регулятора.

В первой половине этой недели покупка валюты клиентами банков росла с $205,3 млн в понедельник до $239,6 млн в среду.

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В целом с понедельника гривня укрепилась на 0,8% или 31 копейку, а по сравнению с курсом на начало этого года – на 1,3% или около 48 копеек. Курс гривни к концу недели составил 37,5268 грн/$1.

На наличном рынке в пятницу гривня укрепилась на 0,4% – до 38,25 грн/$1, а с понедельника – на 1,6% или 61 копейку.

По итогам декабря, чистая продажа НБУ выросла примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд в октябре и $2,69 млрд в сентябре.