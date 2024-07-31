Наличный доллар в банках дешевеет

Курс доллара упал на 4 копейки, курс евро – на 5

Фото: depositphotos.com

В среду, 31 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4 коп. и составляет 40,78 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 41,32 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,25 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 41,18 грн, максимальный – 41,45 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 44,06 грн. Курс продажи уменьшился на 5 коп. до 44,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,2 грн, максимальный – 44,45 грн. Для продажи минимальный курс – 44,64 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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