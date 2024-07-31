Готівковий долар в банках дешевшає

Курс долара впав на 4 копійки, курс євро – на 5

Фото: depositphotos.com

У середу, 31 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 4 коп. і складає 40,78 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 41,32 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,25 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,18 грн, максимальний – 41,45 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 4 коп. і становить 44,06 грн. Курс продажу зменшився на 5 коп. до 44,89 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 43,2 грн, максимальний – 44,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,64 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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