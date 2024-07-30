Гетманцев: Ситуація з виплатою грошей військовим може загостритися вже наприкінці вересня
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що у парламенту мало часу на збільшення бюджету й ухвалення необхідних податкових змін. Уже в кінці вересня можуть початися проблеми з грошима для військових, написав він у Telegram.
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"Зараз маємо розуміння щодо надходження усієї необхідної міжнародної допомоги до кінця 2024 року, за рахунок якої фінансується левова частка невійськових видатків. Водночас, проходження другої половини року у частині військових видатків є менш визначеним. За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в тому числі виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись вже наприкінці вересня", – вказав Гетманцев.
Кабінет міністрів оцінив потенційну діру в бюджеті на 2024 рік у 500 млрд гривень і запропонував підвищити військовий збір, щоб її перекрити.
Гетманцев вважає, що пропозиція уряду неоптимальна і потребує доопрацювання.
"Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету", – написав він.
- Голова Мінфіну Сергій Марченко сказав, що ситуація з бюджетом до кінця року критична і що він готовий до компромісу з Радою щодо податків.
- Законопроєкт Кабінету міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, нерухомості, придбання банківських металів чи нових автомобілів.
- Росія вже підвищила податки, щоб фінансувати війну проти України. Держава-агресорка зробила це шляхом запровадження диференційованої ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та підвищення податку на прибуток.