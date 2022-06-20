Наличный доллар в банках подешевел

В понедельник, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,8 коп. и составляет 34,77 грн. Курс продажи снизился на 7,3 коп. и достиг 35,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,8 коп. и составляет 36,31 грн. Средний курс продаж упал на 6,6 коп. и достиг 37,55 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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