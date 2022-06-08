Наличный доллар в банках подорожал

В среду, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 16 коп. и составляет 34,2 грн. Курс продаж вырос на 2,8 коп. и составляет 35,26 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 30,75 грн, максимальный – 35 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,7 коп. и составляет 36,14 грн. Средний курс продаж вырос на 1 коп. и составляет 37,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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