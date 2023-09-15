Наличный евро в банках дешевеет
15.09.2023, 11:01
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составляет 37,59. Курс продаж вырос на 1 коп. до 38,35 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,86 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,8 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 15 коп. и составил 40,27 грн. Курс продаж снизился на 19 коп. до 41,3 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,8 грн.
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