Готівковий євро в банках дешевшає

У п’ятницю, 15 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 1 коп. і складає 37,59. Курс продажу зріс на 1 коп. до 38,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 37,86 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 15 коп. і склав 40,27 грн. Курс продажу знизився на 19 коп. до 41,3 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 41,8 грн.

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