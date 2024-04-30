Насколько подешевел доллар в банках. Наличные курсы
Во вторник, 30 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником упал на 7 коп. и составил 39,39 грн. Курс продаж опустился также на 7 коп. до 39,89 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,85 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,74 грн, максимальный – 40 грн.
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Средний курс покупки снизился на 3 коп. и составляет 42,18 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. до 42,92 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,3 грн, максимальный – 42,55 грн. Для продажи минимальный курс – 42,63 грн, а максимальный – 43,15 грн.
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