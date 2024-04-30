Наскільки подешевшав долар у банках. Готівкові курси

Готівкові курси долара та євро в банках знизилися

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 30 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з понеділком впав на 7 коп. і склав 39,39 грн. Курс продажу опустився також на 7 коп. до 39,89 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках становить 38,85 грн, максимальний – 39,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,74 грн, максимальний – 40 грн.

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Середній курс купівлі знизився на 3 коп. і становить 42,18 грн. Курс продажу зменшився на 8 коп. до 42,92 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,3 грн, максимальний – 42,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,63 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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