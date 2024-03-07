Нацбанк до конца года проведет открытое тестирование е-гривни

До конца 2024 года в Украине можно будет свободно попробовать, что такое цифровой эквивалент наличной гривни

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Национальный банк в этом году планирует провести открытое тестирование е-гривни – цифрового эквивалента наличной гривни. Об этом в интервью PaySpace Magazine рассказал Андрей Поддерегин, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

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Первое тестирование е-гривни Национальный банк провел в 2018 году. Оно проходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы "Электронная гривня", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривни и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями – участниками проекта.

Второй этап, который должен стартовать во второй половине 2024 года, будет открытым. В нем смогут поучаствовать банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, которые захотят протестировать функциональность е-гривни.

"Все платежные операции с е-гривней во время тестирования пройдут на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. Мы осуществляем поиск разработчика технологического решения для реализации пилотного проекта. Во время тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривни для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине", – рассказал Поддерегин.

По результатам исследования НБУ решит, целесообразен ли широкомасштабный выпуск е-гривни.

В любом случае е-гривня не станет заменой наличной или безналичной форм гривни, а будет их дополнением. Пользователи могут без ограничений выбирать, какой формой гривни (наличной или безналичной, в том числе е-гривней) осуществлять расчеты.