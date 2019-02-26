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26.02.2019, 12:47

НБУ объявил аукцион по продаже рулонов гривни

НБУ объявил аукцион по продаже рулонов гривни

На продажу будут выставлены рулоны банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на продажу будут выставлены рулоны банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн.

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Аукцион состоится 21 марта в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи Контрактовый дом УМВБ.

Гривневые рулоны являются сувенирной продукцией. На аукционе в январе НБУ выручил почти 10 млн грн от ее продажи.

В конце апреля 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн. Монеты в 5 и 10 грн Нацбанк планирует ввести в 2019-2020 годах.

Ожидается, что плановая заменая денег поможет регулятору сэкономить до 1 млрд грн на их печать.

По словам главы НБУ Якова Смолия, в этом году регулятор планирует отчеканить 80 млн монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук - в 5 и 10 грн.

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Теги: аукцион, НБУ, рулоны гривни
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