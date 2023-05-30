Нацбанк оштрафовал сервис микрокредитов ШвидкоГроші

Национальный банк Украины оштрафовал ООО "Потребительский центр", которая предоставляет микрокредиты под брендом ШвидкоГроші, на 34 000 гривень, сообщила пресс-служба регулятора.

"Штраф наложен за предоставление заведомо недостоверной информации, а также непредоставление информации и непредставление документов по требованию Национального банка", – отмечается в сообщении.

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Уплатить штраф компания должна в течение семи рабочих дней со дня получения решения НБУ.

По данным НБУ, ООО "Потребительский центр" в первом квартале 2023 года получила 220,19 млн грн дохода, по этому показателю компания занимает 13 место на рынке. Чистая прибыль компании за квартал составила 4,13 млн грн.

Как свидетельствуют данные госреестра, бенефициарами компании являются Амир Айсаутов из Мальты (ему принадлежит 66,71%), еще 23,3% принадлежит Руслану Павлову и 9,99% Наталье Киселевой.