Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів ШвидкоГроші

Національний банк України оштрафував ТОВ "Споживчий центр", яке надає мікрокредити під брендом ШвидкоГроші, на 34 000 гривень, повідомила пресслужба регулятора.

"Штраф накладено за надання свідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Національного банку", – зазначається у повідомленні.

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Сплатити штраф компанія має протягом семи робочих днів із дня отримання рішення НБУ.

За даними НБУ, ТОВ "Споживчий центр" у першому кварталі 2023 року отримало 220,19 млн грн доходу, за цим показником компанія займає 13 місце на ринку. Чистий прибуток компанії за квартал становить 4,13 млн грн.

Як свідчать дані держреєстру, бенефіціарами компанії є Амір Айсаутов із Мальти (йому належить 66,71%), ще 23,3% належить Руслану Павлову та 9,99% Наталі Кисельовій.