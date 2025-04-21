Нацбанк отдаст в госбюджет 84 млрд грн: самая большая сумма в истории

Совет НБУ утвердил консолидированную отчетность за 2024 год. Стало известно, какую прибыль получил Нацбанк и сколько денег он перечислит в бюджет

Фото: Елена Владыко / Пресс-центр НБУ

Национальный банк в 2025 году отдаст в государственный бюджет 84,2 млрд грн прибыли – рекордную сумму в своей истории. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для сравнения: в 2024 году сумма перечислений в государственный бюджет Украины составила 38,6 млрд грн.

Источник: НБУ

По итогам 2024 года прибыль НБУ достигла 231 млрд грн, а прибыль до распределения – 102,7 млрд грн.

Десять процентов от этой суммы будет направлено в общие резервы Национального банка, а остальное получит государство после согласования сроков с Министерством финансов Украины.

"Хотя нашей целью не является получение прибыли, а все усилия мы сосредотачиваем на выполнении мандата Национального банка – обеспечение ценовой и финансовой стабильности, я убежден, что эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины и способности нашего государства противостоять врагу. Особенно учитывая, что это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2024 год показала, что по состоянию на 31 декабря активы Национального банка составили 2 700 млрд грн (в 2023 году – 2 392,6 млрд грн), пассивы – 2 132 млрд грн.

Источник: НБУ