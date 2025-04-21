Нацбанк віддасть до держбюджету 84 млрд грн: найбільша сума в історії

Рада НБУ затвердила консолідовану звітність за 2024 рік. Стало відомо, який прибуток отримав Нацбанк і скільки грошей він перерахує до бюджету

Фото: Олена Владико / Пресцентр НБУ

Національний банк у 2025 році віддасть до державного бюджету 84,2 млрд грн прибутку – рекордну суму у своїй історії. Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Для порівняння: у 2024 році сума перерахувань до державного бюджету України становила 38,6 млрд грн.

Джерело: НБУ

За підсумками 2024 року прибуток НБУ сягнув 231 млрд грн, а прибуток до розподілу – 102,7 млрд грн.

Десять відсотків від цієї суми буде спрямовано до загальних резервів Національного банку, а решту отримає держава після узгодження термінів з Міністерством фінансів України.

"Хоча нашою метою не є отримання прибутку, а всі зусилля ми зосереджуємо на виконанні мандата Національного банку – забезпечення цінової та фінансової стабільності, я переконаний, що ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу. Особливо враховуючи, що це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Консолідована фінансова звітність Національного банку за 2024 рік засвідчила, що станом на 31 грудня активи Національного банку становили 2700 млрд грн (у 2023 році – 2392,6 млрд грн), пасиви – 2132 млрд грн.

Джерело: НБУ