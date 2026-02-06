Нацбанк оценил потенциальные риски ИИ-пузыря для Украины

Прямое влияние на Украину возможного краха "пузыря" искусственного интеллекта будет ограниченным, вторичные эффекты – более ощутимыми

Национальный банк считает, что возможный крах "пузыря" искусственного интеллекта будет иметь относительно незначительное прямое влияние на валютный рынок, финансовую систему и экономику Украины, но вторичные эффекты будут более ощутимыми. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Больше всего Украина может пострадать через три канала: сокращение экспорта IT-услуг, уменьшение денежных переводов от мигрантов и осложнения международной финансовой помощи.

С другой стороны, сокращение инвестиций в ИИ-инфраструктуру может привести к снижению цен на энергоносители. Это ограничит экспортные поступления в Россию и будет способствовать улучшению торгового баланса Украины, которая преимущественно импортирует энергоносители.

Нацбанк указывает, что стоимость акций семи крупнейших американских технологических компаний выросла на 330% в 2023–2025 годах, тогда как остальные индекса S&P 500 показали рост лишь на 50%. Это вызвало беспокойство относительно формирования спекулятивного "пузыря", похожего на кризис доткомов конца 1990-х.

При этом текущая ситуация отличается от "пузыря" конца 1990-х. Крупнейшие технологические компании генерируют устойчивые денежные потоки и имеют устоявшиеся бизнес-модели вне ИИ.

Международные финансовые организации, в частности МВФ, а также Федеральный резерв США и Банк Англии, пока отмечают лишь умеренные риски.