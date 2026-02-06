Нацбанк оцінив потенційні ризики ШІ-бульбашки для України

Прямий вплив на Україну можливого краху "бульбашки" штучного інтелекту буде обмеженим, вторинні ефекти – відчутнішими

Національний банк вважає, що можливий крах "бульбашки" штучного інтелекту матиме відносно незначний прямий вплив на валютний ринок, фінансову систему та економіку України, але вторинні ефекти будуть відчутнішими. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Найбільше Україна може постраждати через три канали: скорочення експорту IT-послуг, зменшення грошових переказів від мігрантів та ускладнення міжнародної фінансової допомоги.

З іншого боку, скорочення інвестицій у ШІ-інфраструктуру може спричинити зниження цін на енергоносії. Це обмежить експортні надходження до Росії та сприятиме поліпшенню торговельного балансу України, яка переважно імпортує енергоносії.

Нацбанк вказує, що вартість акцій семи найбільших американських технологічних компаній зросла на 330% у 2023–2025 роках, тоді як решта індексу S&P 500 показала зростання лише на 50%. Це викликало занепокоєння щодо формування спекулятивної "бульбашки", схожої на кризу доткомів кінця 1990-х.

Водночас поточна ситуація відрізняється від "бульбашки" кінця 1990-х. Найбільші технологічні компанії генерують стійкі грошові потоки і мають усталені бізнес-моделі поза межами ШІ.

Міжнародні фінансові організації, зокрема МВФ, а також Федеральний резерв США і Банк Англії, наразі відзначають лише помірні ризики.