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Нацбанк подал в суд на Дубинского за клевету

Нацбанк подал в суд на Дубинского за клевету
28.11.2019, 14:07

НБУ требует опровержения заявлений Дубинского о "схемах" с участием Смолия и Рожковой

Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка (НБУ) к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центробанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк требует от Дубинского опровергнуть информацию о якобы причастности главы НБУ Якова Смолия и его заместительницы Катерины Рожковой к “организации воровской схемы” по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

“Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации”, - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор считает, что такие обвинения безосновательны, абсурдны и вводят общество в заблуждение.

“Они имеют целью очернить безупречную деловую репутацию руководства НБУ, дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку”, - утверждают в центробанке.

В НБУ напоминают, что очистка банковского рынка в 2014-2016 гг. происходила законно и касалась банков, которые имели недостаточность капитала и были не способны выполнять обязательства перед вкладчиками. А также банков, которые занимались отмыванием денег, и тех, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников.

“Правление Национального банка уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, "стоит" собственно сам экс-собственник ПриватБанка, который с момента национализации ПриватБанка пытается избежать возврата средств, выведенных из банка... Негатив и клевета, требования и ожидания "той" стороны систематически озвучиваются Дубинским или связанными с ним информационными ресурсами”, - сказано в релизе.

  • Накануне НБУ обнародовал заявление, в котором сообщил об информационной кампании, которую якобы заказал бывший акционер ПриватБанка для дестабилизации работы регулятора.

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национализация Приватбанка НБУ игорь коломойский александр дубинский
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