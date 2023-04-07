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Нацбанк принял новые меры по стабилизации валютного рынка и повышению депозитных ставок

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 13:58
Нацбанк принял новые меры по стабилизации валютного рынка и повышению депозитных ставок - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 7 апреля Национальный банк ввел новые меры по повышению заинтересованности банков в привлечении депозитов населения в национальной валюте, снижении рисков для валютного рынка и международных резервов. Эти меры направлены на усиление рыночных стимулов для обеспечения стабильности национальной валюты и финансовой системы в целом, информирует НБУ.

"Соответствующие изменения позволят защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечат дальнейшее снижение ценового давления, а также будут способствовать развитию культуры срочных сбережений в гривне", – убеждены в Нацбанке.

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Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам овернайт с 23% до 20% годовых.

Кроме того, обновленный дизайн монетарной политики предполагает введение новых лимитированных трехмесячных депозитных сертификатов под фиксированную ставку на уровне учетной ставки (25%).

Национальный банк оставляет за собой право периодически пересматривать часть портфеля депозитов и мультипликатор, которые учитываются при расчете максимального объема приобретения трехмесячных депозитных сертификатов банками. Целью этого просмотра является тонкая настройка операционного дизайна, чтобы обеспечить надлежащие монетарные условия для устойчивого снижения инфляции, улучшения инфляционных ожиданий и поддержания устойчивости валютного рынка.

Наталія Софієнко
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