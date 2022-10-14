Нацбанк призвал включить Россию в черный список FATF за финансирование терроризма

Национальный банк Украины попросил Международную группу по противодействию отмыванию преступных денег (FATF) исключить из своего состава Россию и добавить ее в черный список. Об этом украинский центробанк сообщил в пятницу.

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На следующей неделе, 18-21 октября, состоится пленарное заседание FATF. НБУ просит рассмотреть эти вопросы на нем.

"Решения должны быть приняты в ответ на нарушение РФ основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия РФ прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения", – говорится в обращении главы Нацбанка Андрея Пышного.

FATF – межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия государств этим стандартам. Сейчас в черном списке FATF находятся только два государства – Северная Корея и Иран. Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны, попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.

На предыдущем пленарном заседании в июне FATF отказалась вносить Россию в черный список.

Верховная Рада в сентябре приняла евроинтеграционный закон о приведении в соответствие законодательства по борьбе с отмыванием денег в стандарты FATF.

Андрій Водяний

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