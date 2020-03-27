НБУ продаст банкам еще 180 млн наличных долларов

Национальный банк (НБУ) планирует 30 марта провести аукцион по продаже наличных долларов и продать банкам $180 млн. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на онлайн-брифинге 27 марта.

“Следующий аукцион по обмену наличного доллара на безналичный состоится в понедельник. В общем планируем продать $180 млн”, - сказал он.

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По словам Чурия, во время предыдущего аукциона по продаже наличных долларов спрос со стороны банков значительно превысил предложение НБУ: он составлял более $200 млн при предложении в $130 млн.

В НБУ не исключают, что на следующей неделе проведут больше одного аукциона.

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130 млн наличных долларов НБУ продал банкам на аукционе 25 марта. 19 марта НБУ продал 35 млн наличных евро.

С 17 марта в кассах банков стало НБУ попросил украинцев покупать ее онлайн. В Нацбанке пояснили, что дефицит возник в связи с закрытием Украиной международного авиасообщения , поскольку валюту доставляли в страну самолетами. не хватать наличной иностранной валюты. НБУ