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НБУ продаст банкам еще 180 млн наличных долларов

НБУ продаст банкам еще 180 млн наличных долларов
27.03.2020, 14:11

НБУ проведет аукцион по продаже наличной валюты в понедельник 30 марта

Национальный банк (НБУ) планирует 30 марта провести аукцион по продаже наличных долларов и продать банкам $180 млн. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на онлайн-брифинге 27 марта.

“Следующий аукцион по обмену наличного доллара на безналичный состоится в понедельник. В общем планируем продать $180 млн”, - сказал он.

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По словам Чурия, во время предыдущего аукциона по продаже наличных долларов спрос со стороны банков значительно превысил предложение НБУ: он составлял более $200 млн при предложении в $130 млн.

В НБУ не исключают, что на следующей неделе проведут больше одного аукциона.

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Кучук Марина
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