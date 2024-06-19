Нацбанк требует сузить государственную кредитную программу 5-7-9

"Доступные кредиты 5-7-9%" деформировали рынок кредитования в Украине. НБУ хочет, чтобы программу фундаментально изменили

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и требует ее фундаментально изменить. Об этом идет речь в свежем отчете о финансовой стабильности.

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НБУ признает: в первый год полномасштабной войны программа сыграла критическую роль для поддержки бизнеса. Но в течение 2022-2023 годов правительство 16 раз вносило изменения в программу – преимущественно увеличивало лимиты и расширяло круг заемщиков.

По итогам 2023 года программа охватила компании, формирующие около 13% совокупной выручки всех предприятий.

Расширение программы привело к тому, что ее масштабы значительно превысили возможности государства, которое задолжало банкам 5,8 млрд грн по состоянию на начало июня 2024 года.

"Возникла неопределенность. Банки не спешат кредитовать по программе из-за имеющихся долгов перед ними. Заемщики не стремятся заключать сделки вне программы, надеясь воспользоваться ее льготными условиями. Как следствие, заключение новых сделок и пролонгация старых приостановились, кредитование замедлилось", — заявил НБУ.

Регулятор выяснил также, что программа не способствует более высокой операционной эффективности компаний.

НБУ предлагает четыре шага для усовершенствования программы 5-7-9:

→ сосредоточиться на инвестиционных проектах;

→ ограничить выдачу кредитов на пополнение оборотных средств;

→ усилить оценку соответствия клиентов условиям доступа к программе;

→ ограничить портфель кредитов по программе в размере выделенного бюджета.