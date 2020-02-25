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Нацбанк вводит в обращение новую 200-гривневую банкноту: фото

Нацбанк вводит в обращение новую 200-гривневую банкноту: фото
25.02.2020, 09:59

Новая банкнота номиналом 200 грн постепенно заменит в обращении старые

Национальный банк (НБУ) 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень, которые постепенно заменят купюры старого образца. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Первая партия из 5 млн банкнот уже распределена между подразделениями Нацбанка в регионах.

Рассчитываться одновременно как старыми, так и новыми 200-гривневыми купюрами можно неограниченный период времени, отметили в НБУ. При этом граждане могут поменять банкноты образца 2007 года на новые в банках.

На обновленной "двухсотке" сохранены основные изображения – портрет Леси Украинки, здание въездной башни Луцкого замка. Ее размер не изменился – 75x148 мм, преобладающий цвет – светло-розовый.

При этом усилена защита несколькими новыми современными элементами. Поворачивая банкноту в руках, можно проверить оптически переменный элемент SPARK: он постепенно будет менять цвет от пурпурного к золотисто-зеленому. Еще один элемент защиты – "оконная" защитная лента с цифровым изображением номинала и графическим знаком гривни. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Кроме того, на банкноте улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения.

Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защиты. Серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

  • Новая купюра вводится в рамках оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни, которая началась в 2014 году и должна завершиться в середине 2020 года введением в оборот монет номиналом 10 грн. В результате номинальный ряд нацвалюты сократится до 12 шт. – шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть – банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).
  • Монету номиналом 5 грн НБУ ввел в обращение в декабре 2019-го.
  • В октябре 2019-го в оборот поступила первая партия 1000-гривневых банкнот.

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Кучук Марина
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