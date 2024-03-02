Нацбанк выпустил монету, посвященную родительскому счастью — фото

С 7 марта монеты будут продаваться в интернет-магазине регулятора и банках-дистрибьюторах

Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 1 марта Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Родительское счастье". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На ее аверсе размещены родительские руки, держащие ножки младенца, — как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

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На реверсе изображен ребенок, который спит на облаках среди цветных игрушек. Над младенцем – погремушка, сияющая на фоне ночного неба, дающая чувство покоя и уюта.

Фото: НБУ

Монету изготовили из нейзильбера, ее номинал 5 гривен. Тираж монеты составляет до 100 000 штук в сувенирной упаковке.

С 7 марта монеты будут продаваться в интернет-магазине регулятора и банках-дистрибьюторах – это Укргазбанк, Радабанк, Таскоманк и ПриватБанк.