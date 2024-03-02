Нацбанк випустив монету, присвячену батьківському щастю — фото
З 1 березня Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя". Про це повідомляє пресслужба регулятора.
На її аверсі розміщено батьківські руки, які тримають ніжки немовляти, — як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.
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На реверсі зображено дитя, яке спить на хмаринках серед кольорових іграшок. Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба та дарує відчуття спокою й затишку.
Монету виготовили з нейзильберу, вона має номінал 5 гривень. Тираж монети становить до 100 000 штук у сувенірному пакуванні.
З 7 березня монети продаватимуться в інтернет-магазині регулятора та банках-дистриб’юторах – це Укргазбанк, Радабанк, Таскоманк та ПриватБанк.
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