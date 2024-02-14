До Дня закоханих НБУ вводить в обіг нову монету — фото
Національний банк України до Дня Святого Валентина вводить в обіг памʼятну монету "Кохання", інформує пресслужба НБУ.
Нова памʼятна монета номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу.
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На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це символізує те, що це почуття не має ані кордонів, ані мовних барʼєрів.
На реверсі — серце, від якого розходяться хвилі.
"Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі", — пишуть у НБУ.
Монети продаватимуть в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети — до 50 000 штук.
- 25 липня 2022 року НБУ вирішив запустити серію пам’ятних монет "Збройні Сили України" номіналом 10 грн, які під час готівкових розрахунків використовуються як обігові монети.
- У жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року – з емблемою Сил підтримки ЗСУ, у серпні 2023 року – з ЗРК Patriot.