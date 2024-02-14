До Дня закоханих НБУ вводить в обіг нову монету — фото

Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Національний банк України до Дня Святого Валентина вводить в обіг памʼятну монету "Кохання", інформує пресслужба НБУ.

Нова памʼятна монета номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу.

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На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це символізує те, що це почуття не має ані кордонів, ані мовних барʼєрів.

На реверсі — серце, від якого розходяться хвилі.

Пам'ятна монета НБУ "Кохання"

"Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі", — пишуть у НБУ.

Монети продаватимуть в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети — до 50 000 штук.