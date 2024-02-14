Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение новую монету — фото
Национальный банк Украины ко Дню Святого Валентина вводит в обращение памятную монету "Любовь", сообщает пресс-служба НБУ.
Новая памятная монета номиналом в пять гривень изготовлена из нейзильбера.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
На ее аверсе — стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира. Это символизирует то, что у этого чувства нет ни границ, ни языковых барьеров.
На реверсе – сердце, от которого расходятся волны.
"Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают сокровенных глубин души", — пишут в НБУ.
Монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ с 14 февраля, а позже будут их продавать и банки-дистрибьюторы. Тираж монеты – до 50 000 штук.
- 25 июля 2022 НБУ решил запустить серию памятных монет "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн, которые при наличных расчетах используются как оборотные монеты.
- В октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ, в августе 2023 года – с ЗРК Patriot.