Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение новую монету — фото

Монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ с 14 февраля

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины ко Дню Святого Валентина вводит в обращение памятную монету "Любовь", сообщает пресс-служба НБУ.

Новая памятная монета номиналом в пять гривень изготовлена из нейзильбера.

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На ее аверсе — стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира. Это символизирует то, что у этого чувства нет ни границ, ни языковых барьеров.

На реверсе – сердце, от которого расходятся волны.

Памятная монета НБУ

"Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают сокровенных глубин души", — пишут в НБУ.

Монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ с 14 февраля, а позже будут их продавать и банки-дистрибьюторы. Тираж монеты – до 50 000 штук.