НБУ хочет отсудить у фармкомпании Жеваго офисы в центре Киева

Национальный банк Украины намерен отсудить у фармацевтической компании Киевмедпрепарат Константина Жеваго офисы в центре Киева, сообщает Finbalance.

В частности регулятор пытается через Хозяйственный суд Киева взыскать с фармкомпании недвижимость по адресу г. Киев, ул. Сагайдачного, 139 (корпус №7 Ш площадью 783,5 кв м; корпус №9 В площадью 1146,5 кв м .; корпус №11 Т площадью 1383,4 кв м .; корпус №17 Ю площадью 1184,2 кв м).

Эта недвижимость была передана в ипотеку для НБУ как обеспечение по долгам банка Финансы и кредит по рефинансированию.

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