Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания

НБУ хочет отсудить у фармкомпании Жеваго офисы в центре Киева

НБУ хочет отсудить у фармкомпании Жеваго офисы в центре Киева
03.09.2019, 09:29

Нацбанк через суд хочет взыскать с Киевмедпрепарат столичные офисы как обеспечение по долгам банка Финансы и кредит

Национальный банк Украины намерен отсудить у фармацевтической компании Киевмедпрепарат Константина Жеваго офисы в центре Киева, сообщает Finbalance.

В частности регулятор пытается через Хозяйственный суд Киева взыскать с фармкомпании недвижимость по адресу г. Киев, ул. Сагайдачного, 139 (корпус №7 Ш площадью 783,5 кв м; корпус №9 В площадью 1146,5 кв м .; корпус №11 Т площадью 1383,4 кв м .; корпус №17 Ю площадью 1184,2 кв м).

Эта недвижимость была передана в ипотеку для НБУ как обеспечение по долгам банка Финансы и кредит по рефинансированию.

Читайте также: Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР

Напишите нам
НБУ Финансы и Кредит киевмедпрепарат
Комментарии
Последние новости
 