НБУ: Количество мошенничеств с карточками уменьшилось, но сумма потерь выросла до рекорда

Общая сумма мошеннической операции с платежными картами выросла на 40% – до 1,1 млрд грн

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В 2024 году количество мошеннических операций с банковскими картами в Украине уменьшилось, но сумма потерь выросла до рекордного уровня – более 1,1 млрд грн. Об этом сообщил Национальный банк на основе анализа данных за год.

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По данным НБУ, в прошлом году было зафиксировано около 270 000 случаев мошенничества – на 2 000 меньше, чем в 2023 году.

Средняя сумма одной незаконной транзакции выросла почти на 40% – с 3065 грн до 4247 грн, что и привело к общему увеличению убытков на 37%.

В то же время в 2024 году, кроме роста суммы убытков, произошел и рост общей суммы расходных операций с использованием платежных карт (на 8%).

Соответственно относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций в 2024 году вырос меньше – на 28%.

Таким образом, на каждый 1 млн грн, израсходованных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

Подавляющее большинство мошенничеств – 83% – произошло в интернете, а не в магазинах или через банкоматы. На онлайн-мошенничество также приходится 93% от общей суммы убытков.

Средняя сумма одной незаконной сделки в интернете в прошлом году составила 4 761 грн, что на 51% больше, чем в 2023 году.

Кроме этого, 84% всех убытков от мошенничества за 2024 год стали следствием социальной инженерии — когда жертвы сами сообщают мошенникам данные карты, коды по SMS или логин и пароль к интернет-банкингу.

На 2025 год НБУ планирует всеукраинскую информационную кампанию #ШахрайГудбай, чтобы повысить осведомленность украинцев о безопасности платежных операций.