НБУ: Кількість шахрайств з картками зменшилась, але сума втрат зросла до рекорду

Загальна сума шахрайських операцій з платіжними картками зросла на 40% – до 1,1 млрд грн

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У 2024 році кількість шахрайських операцій із банківськими картками в Україні зменшилася, але сума втрат зросла до рекордного рівня – понад 1,1 млрд грн. Про це повідомив Національний банк на основі аналізу даних за рік.

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За даними НБУ, минулого року було зафіксовано близько 270 000 випадків шахрайства – на 2 000 менше, ніж у 2023 році.

Середня сума однієї незаконної транзакції зросла майже на 40% – з 3 065 грн до 4247 грн, що й призвело до загального збільшення збитків на 37%.

Водночас у 2024 році, крім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток (на 8%).

Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій у 2024 році зріс менше – на 28%.

Таким чином, на кожен 1 млн грн, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Переважна більшість шахрайств – 83% – відбулися в інтернеті, а не в магазинах чи через банкомати. На онлайн-шахрайство також припадає 93% від загальної суми збитків.

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті минулого року становила 4 761 грн, що на 51% більше, ніж у 2023 році.

Крім цього, 84% всіх збитків від шахрайства за 2024 рік стали наслідком соціальної інженерії — коли жертви самі повідомляють шахраям дані картки, коди з SMS або логін і пароль до інтернет-банкінгу.

На 2025 рік НБУ планує всеукраїнську інформаційну кампанію #ШахрайГудбай, щоб підвищити обізнаність українців про безпеку платіжних операцій.