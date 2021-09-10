НБУ ликвидировал банк экс-министра Тополова

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) одобрил решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Земельный капитал, 94% которого владеет Виктор Тополов, занимавший в 2005-06 годах пост министра угольной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В начале августа НБУ признал Земельный капитал неплатежеспособным, поскольку банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостатка средств. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Еще 1 июля правление Нацбанка решило отнести Земельный банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

С того момента состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к невыполнению платежей клиентов. Владелец банка не предоставил ему финансовой поддержки.

Доля финучреждения составляет 0,04% в банковской системе, и его ликвидация не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, уточняли в НБУ.

По даным ФГВФЛ, вкладчики, размер вкладов которых не превышает 200 000 грн, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.

Возможный объем выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

АО "КБ "Земельный Капитал" оказался на втором месте среди 10 убыточных банков по итогам первого полугодия 2021 года – (-53 млн грн).

11 августа НБУ признал неплатежеспособным банк Земельный капитал. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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