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НБУ ликвидировал банк экс-министра Тополова

10.09.2021, 16:43
НБУ ликвидировал банк экс-министра Тополова - Фото
Виктор Тополов (Фото: LIGA.net)

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) одобрил решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Земельный капитал, 94% которого владеет Виктор Тополов, занимавший в 2005-06 годах пост министра угольной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

В начале августа НБУ признал Земельный капитал неплатежеспособным, поскольку банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостатка средств. 

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Еще 1 июля правление Нацбанка решило отнести Земельный банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности. 

С того момента состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к невыполнению платежей клиентов. Владелец банка не предоставил ему финансовой поддержки.  

Доля финучреждения составляет 0,04% в банковской системе, и его ликвидация не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, уточняли в НБУ. 

По даным ФГВФЛ, вкладчики, размер вкладов которых не превышает 200 000 грн, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.  

Возможный объем выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц). 

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Роман Брыль
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нацбанк фгвфл Земельный Капитал Виктор Тополов
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